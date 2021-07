आज भारत में लॉन्च हुआ Redmi Note 10T 5G, जानिए फीचर्स और कीमत

नई दिल्ली। चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी शाओमी ने ने आज यानी मंगलवार दोपहर एक ऑनलाइन इवेंट के जरिये अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन Redmi Note 10T को भारत मे लॉन्च किया। Redmi इससे पहले भी इस साल Note 10 सीरीज के कई फोन लॉन्च लॉन्च कर चुकी हैं। इस सीरीज में Note 10T सबसे नया एडिशन है। इस फोन का सबसे प्रमुख फीचर है कि यह 5G सपोर्ट करता है। Redmi का भारत मे लॉन्च होने वाला यह पहला ऐसा फोन है जो 5G सपोर्ट करता है। Redmi Note 10T अपने अन्य फीचर्स के साथ अन्य बड़ी कंपनियों के स्मार्टफोन को कड़ी टक्कर दे सकता है।



यह भी पढ़े - स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर लावा ने लांच किया नया फोन, कीमत 8000 रुपये से भी कम

आइए एक नजर डालते हैं Redmi Note 10T की उन सारी जानकारियों पर जिसका इस्तेमाल आप इस फोन को खरीदने से पहले कर सकते हैं और अन्य स्मार्टफोन के साथ उसकी तुलना करके एक सही फैसला ले सकते हैं।

Time for the much-awaited news!🥁



All-new #RedmiNote10T5G goes out on sale on 26th July at 12 Noon on https://t.co/cwYEXdVQIo and @amazonIN ⏰



Avail up to Rs 1,000 Discount with HDFC Bank Credit Cards & EasyEMI.💸🤑



So get ready to rule the #FastAndFuturistic 🌎. pic.twitter.com/iE2lyxwFOD