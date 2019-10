25 अक्टूबर को Redmi Note 8 Pro और Redmi Note 8 की अगली सेल, जानिए ऑफर्स

नई दिल्ली: Redmi Note 8 Pro और Redmi Note 8 को अगर सेल के दौरान खरीदने से चुक गए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों स्मार्टफोन को 25 अक्टूबर को एक बार फिर सेल में लगाया जाएगा। ग्राहक फोन को Mi.com, Mi Home और अमेजन से खरीद सकते हैं। इससे पहले फोन को दो बार सेल में पेश किया जा चुका है जहां चंद मिनटों में हैंडसेट आउट ऑफ स्टॉक हो गया।

