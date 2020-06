जानें Remove China Apps इतने कम समय में Google Play Store पर क्यों हुआ पॉपुलर

नई दिल्ली। कोरोनावायरस के चलते हर कोई चीन का विरोध कर रहा है। इसका नजारा डिजिटल प्लेटफॉर्म ( Anti China Apps ) पर भी देखने को मिल रहा है। इस बीच गूगल प्ले स्टोर पर Remove China App नाम का एक ऐप तेजी से पॉपुलर हो रहा है। इस ऐप को महज 2 हफ्ते के अंदर Google Play Store से 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इस ऐप के जरिए चीनी कंपनियों के ऐप्स की ( No China App Found in Your System ) जानकारी मिलती है।

Google Play Store पर Remove China App को पिछले महीने 14 मई को लिस्ट किया गया था। इस ऐप को OneTouch Apps Labs ने तैयार किया है और इस ऐप की मदद से आप आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि किस ऐप को किस देश ने तैयार किया है। इस ऐप के साथ लिखा गया कि इसके जरिए किसी ऐप को अनइंस्टॉल करने की सलाह नहीं दी जा रही है। साथ ही इस ऐप से मिलने वाली जानकारी पर यकीन करना या न करना आपके ऊपर है।

अगर आप भी इस ऐप का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो Google Play Store पर Remove China App सर्च करते ही टॉप पर नजर आएगा, जिसपर क्लिक करके ऐप की जानकारी लेने के साथ उसे डानउलोड भी कर सकते हैं। इस ऐप को यूजर्स की तरफ से 4.8 स्टार दिया गया है और इसका पूरा साइज 3.5एमबी है। वहीं इस ऐप के आइकन में एक ड्रैगन दिखाई दे रहा है, जिसके पीछे दो झाड़ू क्रॉस बना हुआ है। इस ऐप की खासियत है कि ये ऐप आपको बताएगा कि आपके फोन में कौन कौन से ऐप्स चीनी हैं और फिर आपसे परमिशन के बाद ये ऐप उन चीनी ऐप्स को अनइस्टॉल करेगा।