Samsung ने Apple को किया ट्रोल, जानिए कारण

नई दिल्ली। सैमसंग और ऐप्पल दुनिया की दो सबसे बड़ी टैक कंपनियों में से हैं। दोनों एक-दूसरे के कड़े प्रतिद्वंद्वी हैं। ऐसे में दोनों ही कंपनियों की यह कोशिश रहती है कि एक-दूसरे से बेहतर प्रॉडक्ट्स और टेक्नोलॉजी ग्राहक को उपलब्ध कराएं।

हाल ही में ऐप्पल ने अपना नया स्मार्टफोन iPhone 13 एक बड़े लॉन्चिंग इवेंट के ज़रिए दुनियाभर में लॉन्च किया। आईफोन 13 के 4 मॉडल्स में ऐप्पल ने कई बेहतर फीचर्स दिए। इनमें से एक फीचर है 120hz डिस्प्ले रिफ्रेश रेट जो पहली बार iPhone 13 Pro और iPhone 13 Pro Max में इस्तेमाल हुआ है। इस फीचर के बारे में ऐप्पल ने काफी बढ़-चढ़कर बात की। इसी बात पर सैमसंग ने ऐप्पल पर एक ट्वीट के ज़रिए निशाना साधते हुए ट्रोल किया।

We’ve been refreshing at 120Hz for a while now...