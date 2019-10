इस कवर के लगाते ही आपका सिंगल सिम फोन हो जाएगा ड्युअल सिम

नई दिल्ली: आईफोन यूजर्स के लिए Krimston नाम की कंपनी ने एक ऐसी डिवाइस लॉन्च की है जिसकी मदद से वो अपने सिंगल सिम स्लॉट को डुअल सिम स्लॉट बना सकते हैं। सुनने में जरा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सच है कि जिन यूजर्स के पास iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 7 और iPhone 8 जैसे हैंडसेट वो अपने मोबाइल में अब दो सिम यूज कर सकते हैं। इस डिवाइस का नाम Krimston Two केस कवर है।

Krimston Two केस कवर की खासियत

इस डिवाइस की कीमत 9,999 रुपये है और इसकी मदद से यूजर्स कॉल, SMS और iPhone कॉन्टैक्ट लिस्ट को भी एक्सेस कर पाएंगे। इसमें पावर के लिए 2,200mAh बैटरी दी गयी है। साथ ही कनेक्टिविटी के लिए केस कवर में ब्लूटुथ 4.0 भी दिया गया है।

गौरतलब है कि हाल ही में आईफोन 8 के 128 जीबी इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट को पेश किया गया है, जिसकी कीमत 44,900 रुपये रखी गयी है। साथ ही Apple ने आईफोन यूजर्स के लिए मुफ्त रिपेयर प्रोग्राम का ऐलान किया है। दरअसल कुछ यूजर्स के शिकायत की है कि कंपनी के पुराने मॉडल iPhone 6s और iPhone 6S Plus में दिक्कत आ रही है, जिसकी बाद ऐप्पल ने मुफ्त में फोन ठीक करने का ऐलान किया है।