5000mAh बैटरी वाला Tecno Spark 5 भारत लॉन्च, कीमत 7,999 रुपये, कल सेल

नई दिल्ली। चीन की मोबाइल कंपनी टेक्नो ने अपना नया स्मार्टफोन Tecno Spark 5 आज भारत में लॉन्च कर दिया है। ये स्मार्टफोन Tecno Spark 4 का अपग्रेडेड वेरिएंट है। कंपनी ने इस फोन को सिर्फ एक वेरिएंट में उतारा है, जिसमें 2जीबी रैम और 32 जीबी स्टोरेज शामिल है। इसकी कीमत 7,999 रुपये है और कल यानी 22 मई ( Tecno Spark 5 Sale ) से फोन की सेल शुरू हो रही है। ग्राहक फोन को ऑफलाइन ( Tecno Spark 5 Sale on Amazon ) व ऑनलाइल स्टोर से खरीद सकते हैं। लॉचिंग की जानकारी कंपनी ने अपने अधिकारिक अकाउंट पर ट्वीट करके दी है।

The wait is finally over. Presenting the all-new funtastic TECNO Spark 5 that comes with 5 Al cameras, 5000 mAh battery, 6.6 Dot-in display. Get yours today! Available at Amazon and a store near you.

Check out details here:https://t.co/pH7izCz6Ix

#FuntasticSpark5 #Newlaunch pic.twitter.com/w52oEunAGg