26 मई को वायरलेस ईयरबड्स Redmi AirDots भारत में होगा लॉन्च, जानें फीचर्स

नई दिल्ली। चीन के स्मार्टफोन व इलेक्ट्रॉनिक कंपनी Xiaomi भारत में अपने सब ब्रांड Redmi India के तहत अपना पहला वायरलेस ईयरबड्स 26 मई को लॉन्च करने जा रहा है। इसकी जानकारी कंपनी ने अपने अधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करके दी है। हालांकि इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि कंपनी पिछले साल लॉन्च हुए Redmi AirDots को पेश करेगी या फिर इस साल पेश किए गए Redmi AirDots S को लॉन्च करने वाली है। बता दें कि मनु कुमार जैन ने भी इस नए प्रोडक्ट्स के बारे में पोस्ट करते हुए लिखा था कि Redmi Power Banks की सफलता के बाद अब कंपनी एक नए कैटेगरी में कदम रखने जा रही है।

🔊 Turn up the volume! It's time to move to the groove! 💃🕺



We're excited to announce the launch of a new #NoStringsAttached #Redmi product category for YOU! 🤘



👉 Head to https://t.co/cwYEXdVQIo to get NOTIFIED for the launch on 26th May at 12 noon: https://t.co/ILgki0oOKQ pic.twitter.com/disvBFV37b