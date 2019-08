6 सितंबर को Vivo Z1x भारत में होगा लॉन्च, जानिए फीचर्स

नई दिल्ली: वीवो जेड सीरीज का नया स्मार्टफोन Vivo Z1x 6 सितंबर को भारत में लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग से पहले कंपनी ने खुलासा कर दिया है कि फोन की एक्सक्लूसिव सेल फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर होगी। रिपोर्ट्स की माने तो हैंडसेट में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और वॉटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दिया जाएगा। इसे खास करके परफॉर्मेंस ओरियंटेड और हैवी गेम्स खेलने वाले यूजर्स के लिए बनाया गया है।

Vivo Z1x की लॉन्चिंग की जानकारी वीवो इंडिया के ट्विटर हैंडल से मिली है, जहां ट्वीट करके ये कंफर्म किया गया है कि ये फोन 6 सितंबर को भारत में लॉन्च किया जाएगा। साथ ही कंपनी ने एक विडियो भी शेयर की है, जिससे कंफर्म हो गया है कि स्मार्टफोन में इनडिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।

Unlock fun, unlock brilliance. With Flash In-Display Fingerprint on the all-new and #FullyLoaded #vivoZ1x, unlock the world of extreme performance. Launching on 6th September at 12 PM. @Flipkart.

Know more: https://t.co/MJgLiC5kNo pic.twitter.com/djHE5R7IqS