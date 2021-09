Xiaomi 11T Series: 108 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरे के साथ शाओमी ने लॉन्च किए दो स्मार्टफोन्स 11T और 11T Pro, जानिए डिटेल्स

नई दिल्ली। चाइनीज़ कंपनी शाओमी (Xiaomi) हाल ही में दुनिया की नंबर वन स्मार्टफोन कंपनी बनी है। पिछले कुछ सालों में शाओमी ने आकर्षक फीचर्स के साथ कई नए स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं, जिससे दुनियाभर में शाओमी की लोकप्रियता बढ़ी है। इसी लिस्ट में अब दो नए स्मार्टफोन्स Xiaomi 11T और Xiaomi 11T Pro जुड़ गए हैं, जिन्हें बुधवार को शाओमी के ग्लोबल इवेंट में लॉन्च किया गया।

108 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा

शाओमी की 11T सीरीज़ के दोनों स्मार्टफोन्स का फीचर जो सबसे ज़्यादा लुभाता है वो है इन दोनों स्मार्टफोन्स का 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा जो यूज़र्स को बेह्तरीन फोटोग्राफी की सुविधा देगा। इस बारे में कंपनी ने ट्वीट करके भी जानकारी दी।

Both #Xiaomi11TPro and #Xiaomi11T feature 3 pro-grade AI-powered cameras. It's a powerful 108MP triple camera that lets you shoot detailed photos on any occasion. #Cinemagic #Xiaomi11TSeries pic.twitter.com/IvzNLCWBnv