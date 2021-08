Xiaomi 12 में 50 मेगापिक्सल के तीन रियर कैमरे हो सकते हैं, जानिए डिटेल्स

Xiaomi 12 May Come With Three 50MP Rear Cameras: एक रिपोर्ट के अनुसार शाओमी के नए स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल के तीन अलग-अलग रियर कैमरे हो सकते हैं। इस खबर से गैजेट्स लवर्स को इस स्मार्टफोन के लॉन्च का इंतज़ार है।