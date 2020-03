Xiaomi India राज्य सरकार और हॉस्पिटल को लाखों N95 मास्क करेगा डोनेट

नई दिल्ली: भारत में coronavirus के बढ़ते केस को देखते हुए कई बड़ी कंपनियां सरकार और डॉक्टरों की मदद के लिए आगे आ रही हैं ताकि उनकी मदद की जा सकें और लोगों को इस समस्या से बाहर निकाला जा सके। इसी कड़ी में xiaomi india के Vice Presiden Manu Kumar Jain ने ऐलान किया है कि उनकी कंपनी COVID-19 महामारी के खिलाफ लड़ते हुए भारत को लाखों N95 मास्क और Hazmat suits डोनेट करेगी।

सोमवार को मनु जैन ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि कंपनी दिल्ली, पंजाब और कर्नाटक सरकार को लाखों N95 masks डोनेट करेगी। साथ ही कुछ सरकारी अस्पताल जैसे- AIIMS और St. Johns के डॉक्ट्स के लिए hazmat suits भी डोनेट करेगी। ताकि उन्हें किसी तरह की होने वाली समस्या से बचाया जा सके। इसके अलावा शाओमी ने डिलिवर ऑन कॉल सर्विस शुरू की है, ताकि जो लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं उन्हें आसानी से प्रोडक्ट पहुंचाया जा सके। यानी अब ग्राहक अपने पास वाले एमआई होम स्टोर पर हैंडसेट समेत किसी भी प्रोडक्ट को कॉल करके खरीद सकते हैं।

We're with those who're fighting against #COVID19. It's our duty to support doctors, paramedics & hospital staff!



Among other things, we're donating lakhs of N95 masks to govt. & hospitals. #XiaomiForIndia🇮🇳



Pls #StayHomeStaySafe & support those in the #FightAgainstCorona. pic.twitter.com/gSwuPuXc63