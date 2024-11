विरोध के बीच नाबालिग के शव का पोस्टमार्टम, आरोपी के दो सहयोगी और गिरफ्तार

बीकानेर जिले के पांचू थाना इलाके के साठिका गांव में मंगलवार को श्रीबालाजी थाना इलाके की नाबालिग की बलात्कार के बाद हत्या कर शव कुएं में फेंकने का मामला सामने आया था। बुधवार की शाम करीब चार दिन पुराना क्षत-विक्षत शव निकाला गया। शव का गुरुवार सुबह नोखा स्थित अस्पताल में पोस्टमार्टम होना था। एएसपी सुमित कुमार, नागौर सीओ राम प्रताप विश्नोई मय टीम वहां पहुंचे। यहां दलित व सर्व समाज के लोग पहले से एकत्र थे, इनके साथ मृतका के परिजन भी थे। अस्पताल के समक्ष इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर सभा की।

सर्व समाज के लोगों का आरोप था कि बालिका की हत्या के बाद भी पुलिस ठीक ढंग से कार्रवाई नहीं कर रही। अभी तक पुलिस मुख्य आरोपी जाकिर खां के अन्य साथियों की तलाश भी नहीं कर रही।इस दौरान सर्व समाज की ओर से मुख्यमंत्री के नाम श्रीबालाजी थाना प्रभारी महेश को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की गई। साथ ही मृतका के परिवार को एक करोड़ का मुआवजा व परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। बताया जाता है कि करीब चार घंटे तक धरना-प्रदर्शन चला। बाद में सरकारी नियमों के अनुसार मदद के आश्वासन के बाद पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया।

मदद करने वाले दो और पकड़े इस मामले में मुख्य आरोपी जाकिर खां की मदद करने के आरोप में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने बाइक के जरिए जाकिर व नाबालिग को यहां तक छोड़ा था। पुलिस ने आरोपी नंदलाल साद (20) व मुनीराम (33) को गिरफ्तार कर उनसे बाइक जब्त की है। उधर, नागौर सीओ रामप्रताप विश्नोई का कहना है कि इन दोनों को अभी पूछताछ के लिए पकड़ा है। आरोपी की मदद करने की जानकारी मिली है।

फिर वही राग अलाप रहा… नाबालिग के क्षत-विक्षत शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी पुलिस को नहीं मिली है पर उसके शरीर पर चोटों के निशान और बलात्कार होने की बात सामने आई है। पूछताछ में जाकिर खां अब भी वही पुराना राग अलाप रहा है। साथ-साथ भागने फिर कुएं के पास बैठने और नाबालिग के उसमें कूदने की बात वो बार-बार दोहरा रहा है। पुलिस पहले ही उसके खिलाफ बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज कर चुकी है।

गौरतलब है जाकिर खां नाबालिग को साथ लेकर दो नवम्बर की रात श्रीबालाजी थाना इलाके से रवाना हुआ था। वे निकले तो कहीं भागने के हिसाब से थे, करीब चालीस किलोमीटर दूर पांचू थाना इलाके के साठिका गांव के निकट सूने कुएं के पास कुछ देर रुके। बाद में सबकुछ यहां कर जाकिर वापस अपने इलाके में पहुंच गया। पुलिस जाकिर से पूछताछ में जुटी है।

हादसे में बाइक सवार की मौत नागौर. बाइक फिसलकर गिरने से घायल हुए एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस के अनुसार मध्यप्रदेश के भिण्ड का दयानंद (24) यहां पताशी का ठेला लगाता था। मंगलवार की देर रात हरिमा टोल से भदाणा जा रहा था। बाइक फिसलने से वो घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई।

फंदे पर लटक कर दी जान नागौर श्रीबालाजी थाना इलाके के गंठिलासर में फंदे पर लटक कर एक जने ने जान दे दी। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। शव का पोस्टमार्टम शुक्रवार को होगा। पुलिस के अनुसार गुरुवार की शाम गंठिलासर निवासी रेवंतराम राणा (58) ने खेत में खेजड़ी पर फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। शव श्रीबालाजी राजकीय अस्पताल में रखवाया गया है जहां शुक्रवार को उसका पोस्टमार्टम होगा।

