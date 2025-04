भारत ने दिया बांग्लादेश को बड़ा झटका, बंद की ट्रांसशिपमेंट सुविधा

⚡️🇮🇳🇧🇩 India SUSPENDS transit facility for Bangladesh exports – CBIC



भारत ने बांग्लादेश के निर्यात के लिए पारगमन सुविधा निलंबित की: CBIC



The decision shuts down a trade route that enabled Bangladesh to conduct business with Bhutan, Nepal, and Myanmar. pic.twitter.com/werbXKFUvg