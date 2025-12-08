पुतिन का बेस्ट फ्रेंड कौन, रूस के राष्ट्रपति की किसके साथ है सबसे गहरी दोस्ती?

अर्काडी और बोरिस रोटेनबर्ग (Arkady and Boris Rotenberg) भी पुतिन के करीबी दोस्त हैं। रूसी अखबार कोमर्सेंट की एक रिपोर्ट बताती है कि रोटेनबर्ग बंधु पुतिन के बचपन के दोस्त हैं। कोमर्सेंट को दिए एक इंटरव्यू में अर्काडी ने कहा था कि वह पहली बार पुतिन से जूडो क्लास में 12 साल की उम्र में मिले थे। तीनों की एक साथ आइस हॉकी खेलते हुए तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। CNN के अनुसार, पनामा लीक के बाद अमेरिका ने जिन रूसी अधिकारियों और कारोबारियों पर प्रतिबंध लगाए थे उसमें रोटेनबर्ग बंधुओं का नाम भी शामिल था। यूएस ट्रेजरी का मानना था कि पुतिन के राजनीतिक रसूख के चलते रोटेनबर्ग बंधुओं ने अकूत दौलत कमाई। सोची विंटर ओलंपिक में उन्हें 7 अरब डॉलर का कान्ट्रैक्ट पुतिन के चलते ही मिला था।