VIDEO...सालों के बाद शहर के बाजारों में जमकर हुई धन की बरसात

Nagaur. इलेक्ट्रिकल, कपड़ा, फेंसी, पटाखों, ज्वेलरी एवं ऑटोमोबाइल सेक्टर में करोड़ों का व्यापार

-बाजारों में टूटी मंदी, व्यवसायियों ने लंबे समय के बाद दुकानों पर हुई धन वर्षा

-ओलईडी, वाशिंग मशीन, मोबाइल, सोने व चांदी निर्मित प्रतिमाओं की हुई जमकर खरीद

After years, there was heavy rain in the markets of the city