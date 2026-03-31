RBSE 12th Result: दसवीं में देखा था सपना, 12वीं में छोटे से गांव के बेटे ने किया कमाल, अब मिशन IAS

इस बार तीनों संकायों में छात्राओं का प्रदर्शन छात्राओं से बेहतर रहा। बोर्ड प्रशासक शक्तिसिंह राठौड़ और सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने परिणाम की विस्तृत जानकारी दी, वहीं निदेशक राजेंद्र पारीक, परीक्षा नियंत्रक राजेश निर्वाण और विशेष अधिकारी नीतू यादव समेत कई अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। संकायवार वरिष्ठ उपाध्याय के अनुसार कुल पंजीकृत 4116 में से 4067 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें 832 उत्तीर्ण हुए। छात्राओं का परिणाम 97.77 प्रतिशत रहा, जबकि छात्रों का परिणाम 96.46 प्रतिशत रहा। इस तरह छात्राओं ने कुल मिलाकर सभी संकायों में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया।