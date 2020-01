नागौर में फिर हुआ दहला देने वाला एक्सीडेंट, दो युवकों की दर्दनाक मौत, एक गंभीर घायल

( Road Accident In Nagaur ) बाइक सवार तीन युवकों को पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं दूसरे गंभीर रूप से घायल युवक ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तौड़ ( Two Killed In Road Accident In Nagaur ) दिया। वहीं तीसरे की हालत भी गंभीर बताई जा रही है।