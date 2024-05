Car accident – डंपर में जा घुसी तेज रफ़्तार कार, शादी की खरीदारी करने गई दो महिलाओं की मौत, कई बच्चे घायल

Car accident – डंपर में जा घुसी तेज रफ़्तार कार, शादी की खरीदारी करने गई दो महिलाओं की मौत, कई बच्चे घायल

Car accident on Nagda Unhel Road in Ujjain

नागदा•May 08, 2024 / 02:33 pm• deepak deewan

Car accident on Nagda Unhel Road in Ujjain – मध्यप्रदेश में उज्जैन (Ujjain in Madhya Pradesh) के नागदा (Nagda) में बड़ा रोड एक्सीडेंट (Road Accident) हो गया। सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। हादसे में दो महिलाओं की मौत हुई जबकि तीन बच्चे बुरी तरह घायल हुए हैं। यहां एक तेज रफ़्तार कार आगे जा रहे डंपर से जा टकराई। बीच सड़क डंपर और बाइक की टक्कर हो गई थी। डंपर चालक ने ब्रेक लगाया तो पीछे से आ रही कार उसमें घुस गई।