ग्रामीण वेशभूषा में जवानों की गाड़ी रोककर बातों में उलझाया, फिर रायफल लेकर फरार हुए नक्सली

ग्रामीण वेशभूषा में जवानों की गाड़ी रोककर बातों में उलझाया, फिर रायफल लेकर फरार हुए नक्सली

नारायणपुरPublished: Dec 08, 2022 11:18:41 am Submitted by: CG Desk

Naxalites ran away with the rifles of the soldiers: जिले अबुझमाड़ ओरछा ब्लॉक मुख्यालय में साप्ताहिक बाजार की सुरक्षा में तैनात हुए थे। इससे ड्यूटी कर रहे सीएएफ के जवान का रायफल लेकर बाजार स्थल से नक्सली फरार हो गए। इससे मामले की जांच ओरछा पुलिस जुट गई है।