हर साल होती है सफाई और मरम्मत, फि र भी नहीं बदलती नजर आती तस्वीर

नरसिंहपुर. जिले में पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर हर साल अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कुछ दिनों की सक्रियता के बाद हालात फि र पुराने जैसे हो जाते हैं। सदियों तक लोगों की प्यास बुझाने वाले कुएं और बावडिय़ां आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार उपेक्षा और देखरेख के अभाव में जिले के सैकड़ों कुएं पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, जबकि बचे हुए जल स्रोत भी जर्जर स्थिति में हैं।

हर वर्ष गर्मी के मौसम से पहले जल संरक्षण को लेकर सफ ाई और मरम्मत के अभियान शुरू किए जाते हैं। प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं और जल संरक्षण की शपथ भी दिलाई जाती है। इसके बावजूद यह प्रयास स्थायी परिणाम नहीं दे पा रहे हैं। कुछ समय बाद ही अभियान की रफ्तार धीमी पड़ जाती है और जल स्रोत फि र से उपेक्षित हो जाते हैं।