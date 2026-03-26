बच्चों की मेहनत का पंच- नरसिंहपुर प्रदेश में टॉप पर, कक्षा पांचवी-आठवीं के घोषित परिणाम में कायम रहा दबदबा



जिले में बीते सालों की तरह परीक्षा परिणामों की सफलता में समय-समय पर हुए नवाचार एवं अन्य गतिविधियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कलेक्टर रजनी सिंह के निर्देशन एवं जिला पंचायत के सीईओ गजेन्द्र सिंह नागेश के मार्गदर्शन में बच्चों को परीक्षा की तैयारियां कराई गईं। जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. अनिल कुशवाहा, डाइट प्राचार्य राजीव किशोर श्रीवास्तव एवं जिला परियोजना समन्वयक मनीष चौकसे ने परिणामों की उपलब्धि को शिक्षकों एवं अकादमिक दल द्वारा किए गए नवाचारों और निरंतर शैक्षणिक गतिविधियों का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा है कि भविष्य में भी इसी प्रकार नवाचारों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य जारी रखेंगे।

तीन सालों से बढ़ा दबदबा

जिले ने वर्ष 2023 में कक्षा पांचवी के परिणाम में प्रदेश में प्रथम व आठवीं के परिणाम में दूसरा स्थान बनाया था। इसके बाद वर्ष 2024 में दोनों कक्षाओं के परिणाम में जिला प्रदेश में टॉप पर रहा। वर्ष 2025 में आठवीं में प्रदेश में टॉप किया और पांचवी के परिणाम में प्रदेश में दूसरा स्थान बनाया था।

पिछले तीन साल का परिणाम एक नजर में

2022-23

कक्षा 5वीं- 99.89 प्रतिशत

कक्षा 8वीं- 99.58 प्रतिशत

2023-24

कक्षा 5वीं- 99.90 प्रतिशत

कक्षा 8वीं- 99.77 प्रतिशत

2024-25

कक्षा 5वीं- 99.86 प्रतिशत

कक्षा 8वीं- 99.74 प्रतिशत