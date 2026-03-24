इंडक्शन बना खतरा, किचन में ब्लास्ट के वक्त खड़े थे महिला-बच्चे

नरसिंहपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के तहत आने वाले शहर से लगे खैरीनाका में मंगलवार दोपहर एक बड़ा हादसा टल गया। घर में खाना बनाते समय इलेक्ट्रिक इंडक्शन अचानक फट गया। खैरीनाका में रहने वाले धर्मेन्द्र जाट के घर में गृहिणी हेमा जाट इंडक्शन पर खिचड़ी बना रही थीं। उन्होंने बताया कि खाना लगभग तैयार हो चुका था और इंडक्शन पर खिचड़ी बन चुकी थी। जैसे ही खिचड़ी के बर्तन को इंडक्शन से उतारने की कोशिश की तो इंडक्शन तेज धमाके के साथ फट गया। धमाके के साथ इंडक्शन के फटने से उसके कांच पूरी तरह से बिखर गए और किचन में हर तरफ फैल गए।