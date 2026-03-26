शहर के वाशिंदों को अब तक नहीं मिल सके आटो प्रतीक्षालय

नरसिंहपुर. शहर में एक जगह से दूसरी जगह के लिए आटो या ई रिक् शा से आवाजाही करने वाले यात्रियों और शहर के वाशिंदों के लिए आटो स्टाप या प्रतीक्षालय जैसी सुविधा कहीं नहीं है। इसके लिए न तो नगर के किसी क्षेत्र में शेड लगाया गया है और ना ही जगह चिह्नित की गई है। इसके अभाव में यहां ऑटो से यात्रा करने वाले यात्री सडक़ किनारे कहीं भी खड़े होकर इंतजार करते नजर आ जाते हैं। इनमें सबसे अधिक परेशानी गर्मियों के दिनों में लोगों को उठाना पड़ती है। जब चिलचिलाती धूप के बीच सडक़ किनारे बुजुर्ग, बीमार मरीज या नौनिहाल मां के साथ सवारी का इंतजार करते हैं। जबकि नगरीय क्षेत्रों में यात्रियों की सुविधा के लिए यह प्रावधान होते हैं कि प्रत्येक किलोमीटर की दूरी पर शेड युक्त यात्री प्रतीक्षालय बनाई जाए, जिसमें स्थल, किराया सूची, दूरी सहित अन्य जानकारी उपलब्ध हो। ताकि यात्रा करने वाले यात्रियों को सुरक्षित स्थल मिलने के साथ, किराए के दर भी किलोमीटर के आधार पर तय की जा सके। इससे यात्री मौसम की मार से सुरक्षित रहते हैं, वहीं ऑटो चालकों के लिए भी यात्रियों के उठाव व उतारने के लिए एक निश्चित स्थल मिल जाता है। लेकिन फिलहाल नरसिंहपुर शहर इस सुविधा से दशकों से वंचित है।