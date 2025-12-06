मूंग दाल से पार्टिकल बोर्ड तक, इकाइयां बढ़ा रहीं जिले की पहचान

औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण

इसके बाद कलेक्टर ने चांवरपाठा में विकसित किए जा रहे एमपीआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र का भी स्थल निरीक्षण किया। यहाँ एमपीआईडीसी के कार्यकारी संचालक अनिल कुमार राठौर ने क्षेत्र के लेआउट, विकसित हो रही अवसंरचना और भविष्य की औद्योगिक संभावनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिले में औद्योगिक विकास हेतु चिन्हित भूमि और आगामी कार्ययोजना भी प्रस्तुत की गई।कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि औद्योगिक क्षेत्र के विकास कार्यों को यथाशीघ्र पूरा किया जाए और भू.आवंटन प्रक्रिया के लिए आवश्यक तैयारियां समय पर सुनिश्चित की जाएं,ताकि निवेशकों को बेहतर सुविधा मिल सके।