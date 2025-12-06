6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

नरसिंहपुर में 3293 किसानों ने कराई स्लॉट की बुकिंग, पांच दिन में 1807 क्विंटल धान की खरीद

paddy at the minimum support priceनरसिंहपुर. जिले में समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय करने 16414 किसानों ने पंजीयन कराया है। लेकिन कार्य की शुरूआत धीमी होने से पांच दिन में महज 1807 क्विंटल धान की खरीद हो सकी है। वहीं 3293 किसानों ने स्लॉट बुक कराए हैं। खरीदी कार्य से जुड़े अधिकारियों का दावा [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Dec 06, 2025

करेली क्षेत्र के एक केंद्र पर कर्मचारी एवं किसान।

paddy at the minimum support priceनरसिंहपुर. जिले में समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय करने 16414 किसानों ने पंजीयन कराया है। लेकिन कार्य की शुरूआत धीमी होने से पांच दिन में महज 1807 क्विंटल धान की खरीद हो सकी है। वहीं 3293 किसानों ने स्लॉट बुक कराए हैं। खरीदी कार्य से जुड़े अधिकारियों का दावा है कि सभी 45 केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं कराईं गई हैं।
जिले में बीते साल समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय करने 11956 किसानों ने पंजीयन कराया था। वहीं 8710 किसानों से 77696 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी। जिसके एवज में किसानों को 178.70 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था। इस बार पंजीकृत किसानों की संख्या बढऩे से खरीद का आंकड़ा भी बढऩे की संभावना है। लेकिन किसानों की आड़ में अन्य लोगों की धान न पहुंचे इसकी निगरानी के लिए फिलहाल अमले की कोई सक्रियता नहीं दिख रही है। जिला आपूर्ति अधिकारी नरसिंहपुर ने बताया कि धान उपार्जन के सभी खरीदी केंद्र गोदाम स्तरीय हैं, जिससे किसानों से गोदाम में ही त्वरित खरीदी का कार्य एवं भंडारण और विक्रय उपज का त्वरित भुगतान किया जा रहा है। उपार्जन का कार्य 20 जनवरी तक किया जाएगा। सभी पंजीकृत किसानों से कहा जा रहा है कि वे अपनी सहूलियत अनुसार खरीदी केंद्र में धान विक्रय हेतु स्टॉल बुकिंग कराएं। एफएक्यू गुणवत्ता की धान लेकर पहुंचे, जिससे तुरंत खरीदी की जा सके और खरीदी की रसीद प्रदान की जा सके। उन्होंने बताया कि केंद्रों का सतत निरीक्षण किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Dec 2025 01:07 pm

Hindi News / News Bulletin / नरसिंहपुर में 3293 किसानों ने कराई स्लॉट की बुकिंग, पांच दिन में 1807 क्विंटल धान की खरीद

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

नरसिंहपुर में आपात हालात से निपटने कराया मॉकड्रिल, लापरवाही पर 5 के खिलाफ कार्रवाई

पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल के दौरान निरीक्षण करते एसपी
समाचार

नरसिंहपुर में कांग्रेस का धरना-प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट में सरकार के खिलाफ नारेबाजी

ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट में बेरीकेड्स हटाकर बढ़ते कार्यकर्ता
समाचार

एमपी के इन किसानों को मिलेगा ‘लखपति किसान’ सम्मान, सीएम मोहन ने कर दी बड़ी घोषणा

MP Farmer Award
भोपाल

नरसिंहपुर में निर्देश-नियम हवा हवाई, न पार्किंग स्थल तय ना रेडियम रिफ्लेक्टर लगे

जिले में इस तरह ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जोखिम बढ़ा रहीं हैं।
समाचार

Temperatures drop: Temperatures will fall sharply from December 8th, with severe cold returning.

up weather cold wave alert 3 districts temperature drop
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.