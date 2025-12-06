नरसिंहपुर में 3293 किसानों ने कराई स्लॉट की बुकिंग, पांच दिन में 1807 क्विंटल धान की खरीद

paddy at the minimum support priceनरसिंहपुर. जिले में समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय करने 16414 किसानों ने पंजीयन कराया है। लेकिन कार्य की शुरूआत धीमी होने से पांच दिन में महज 1807 क्विंटल धान की खरीद हो सकी है। वहीं 3293 किसानों ने स्लॉट बुक कराए हैं। खरीदी कार्य से जुड़े अधिकारियों का दावा है कि सभी 45 केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं कराईं गई हैं।

जिले में बीते साल समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय करने 11956 किसानों ने पंजीयन कराया था। वहीं 8710 किसानों से 77696 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी। जिसके एवज में किसानों को 178.70 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था। इस बार पंजीकृत किसानों की संख्या बढऩे से खरीद का आंकड़ा भी बढऩे की संभावना है। लेकिन किसानों की आड़ में अन्य लोगों की धान न पहुंचे इसकी निगरानी के लिए फिलहाल अमले की कोई सक्रियता नहीं दिख रही है। जिला आपूर्ति अधिकारी नरसिंहपुर ने बताया कि धान उपार्जन के सभी खरीदी केंद्र गोदाम स्तरीय हैं, जिससे किसानों से गोदाम में ही त्वरित खरीदी का कार्य एवं भंडारण और विक्रय उपज का त्वरित भुगतान किया जा रहा है। उपार्जन का कार्य 20 जनवरी तक किया जाएगा। सभी पंजीकृत किसानों से कहा जा रहा है कि वे अपनी सहूलियत अनुसार खरीदी केंद्र में धान विक्रय हेतु स्टॉल बुकिंग कराएं। एफएक्यू गुणवत्ता की धान लेकर पहुंचे, जिससे तुरंत खरीदी की जा सके और खरीदी की रसीद प्रदान की जा सके। उन्होंने बताया कि केंद्रों का सतत निरीक्षण किया जा रहा है।