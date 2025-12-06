6 दिसंबर 2025,

इंदौर

कराची की महिला ने भावुक होकर PM Modi से मांगी मदद, कहा- मेरा पति इंदौर में करने वाला है दूसरी शादी

Pakistani Women Viral Video: शुक्रवार को निकिता ने कराची से एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसने पीएम मोदी से सीधे न्याय की गुहार लगाई। निकिता का आरोप है कि विक्रम पाकिस्तानी नागरिक होने के बावजूद बिना सरकारी इजाजत के इंदौर में रह रहा है और दूसरी शादी करने वाला है।

इंदौर

image

Avantika Pandey

Dec 06, 2025

Pakistani woman appeals to PM Modi for justice

Pakistani woman appeals to PM Modi for justice पाकिस्तानी महिला ने पीएम मोदी से की न्याय की अपील (फोटो सोर्स: Facebook)

Pakistani Women Viral Video: एक पाकिस्तानी महिला निकिता नागदेव का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय की अपील की है। उसका कहना है कि उसके पति ने उसे धोखा दिया और अब भारत में दूसरी शादी करने वाला है। महिला ने वीडियो जारी कर पति को डिपोर्ट करने की मांग की है, ताकि उसे न्याय मिल सके। हैरान करने वाला ये मामला इंदौर से जुड़ा है, जहां महिला का पति पाकिस्तानी नागरिक होने के बावजूद बिना अनुमति के रह रहा है।

पाकिस्तानी महिला ने कही ये बात

निकिता नागदेव मूल रूप से पाकिस्तान की रहने वाली है। निकिता का कहना है कि, उसकी शादी विक्रम नागदेव से 26 जनवरी 2020 को पाकिस्तान में हिंदू रीति-रिवाजों से हुई थी। शादी के एक महीने बाद, 26 फरवरी 2020 को विक्रम ने निकिता को भारत ले आया। भारत पहुंचते ही निकिता को पता चला कि विक्रम का उसके रिश्तेदार शिवांगी धींगरा के साथ अफेयर चल रहा है। जब निकिता ने इसकी शिकायत अपने ससुर से की, तो उन्होंने टालते हुए कहा, 'लड़के तो अफेयर करते ही हैं।'

विक्रम ने जबरन भेजा पाकिस्तान

वीडियो में महिला ने बताया कि, वीजा में तकनीकी खामी के चलते 9 जुलाई 2020 को विक्रम ने उसे अटारी बॉर्डर से वापस कराची भेज दिया। पाकिस्तान भेजने के बाद विक्रम ने उसे भारत लाने की कोई कोशिश नहीं की जबकि निकिता ने उससे बार-बार अनुरोध किया। कोविड काल में विक्रम ने उसे जबरन पाकिस्तान भेजा और एक महीने का वीजा दिया, लेकिन वापसी का कोई इंतजाम नहीं किया।

निकिता के पिता ने शिवांगी के पिता से बात की, तो उन्होंने भी यही कहा, 'यहां लड़कियां भी अफेयर करती हैं, इन्हें कैसे रोका जाए।' निकिता ने शिवांगी से गुजारिश की कि वह किसी और से शादी कर ले, क्योंकि वह अविवाहित थी। लेकिन इसके बावजूद शिवांगी और विक्रम ने भारत में सगाई कर ली। वे मार्च 2026 में शादी करने वाले हैं।

पीएम मोदी से की न्याय की अपील

15 जनवरी 2025 को निकिता ने पाकिस्तान से ही व्हाट्सएप के जरिए इंदौर की सिंधी पंचायत मीडिएशन एंड लीगल कंसल्टेशन सेंटर में विक्रम के खिलाफ शिकायत दर्ज की। पंचायत ने उसे इंदौर आकर व्यक्तिगत रूप से शिकायत दर्ज करने को कहा, लेकिन निकिता ने इनकार कर दिया। उसने मांग की कि सुनवाई पाकिस्तान से ही हो। पंचायत ने कलेक्टर को पत्र लिखकर विक्रम को डिपोर्ट करने की सिफारिश की लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

शुक्रवार को निकिता ने कराची से एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसने पीएम मोदी(Nikita Nagdev appeals to PM Modi) से सीधे न्याय की गुहार लगाई। वीडियो में वह कहती है, 'मुझे मेरे हक की लड़ाई लड़ने का मौका दीजिए। अगर सरकार न्याय नहीं देगी, तो मैं कोर्ट का रुख करूंगी।' निकिता का आरोप है कि विक्रम पाकिस्तानी नागरिक होने के बावजूद बिना सरकारी इजाजत के इंदौर में मकान खरीद चुका है और वहां रह रहा है।

पंचायत ने कलेक्टर को लिखा पत्र

सिंधी पंचायत के चेयरमैन किशोर कोडवानी ने बताया कि विक्रम का भारत में अवैध रूप से रहना और कारोबार करना गैरकानूनी है। पंचायत ने कलेक्टर को पत्र भेजा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कोडवानी ने सलाह दी कि निकिता पाकिस्तान के कराची कोर्ट में न्याय की मांग कर सकती है।

06 Dec 2025 04:11 pm

इंदौर

