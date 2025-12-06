कराची की महिला ने भावुक होकर PM Modi से मांगी मदद, कहा- मेरा पति इंदौर में करने वाला है दूसरी शादी

Pakistani Women Viral Video: एक पाकिस्तानी महिला निकिता नागदेव का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय की अपील की है। उसका कहना है कि उसके पति ने उसे धोखा दिया और अब भारत में दूसरी शादी करने वाला है। महिला ने वीडियो जारी कर पति को डिपोर्ट करने की मांग की है, ताकि उसे न्याय मिल सके। हैरान करने वाला ये मामला इंदौर से जुड़ा है, जहां महिला का पति पाकिस्तानी नागरिक होने के बावजूद बिना अनुमति के रह रहा है।