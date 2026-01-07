7 जनवरी 2026,

बुधवार

नरसिंहपुर

मौसम के अनुकूल आहार अपनाकर शरीर को रखें स्वस्थ और ऊर्जावान- आहार विशेषज्ञ मनीषा नेमा

खान-पान में लापरवाही बरतने से सर्दी-खांसी, जुकाम, बुखार और पाचन संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में मौसम के अनुसार आहार अपनाकर

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Jan 07, 2026

खान-पान में लापरवाही बरतने से सर्दी-खांसी, जुकाम, बुखार और पाचन संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं।

मनीषा नेमा, आहार विशेषज्ञ।

body healthy and energetic नरसिंहपुर. सर्दियों का मौसम सेहत के लिए अनुकूल माना जाता है, लेकिन इस दौरान खान-पान में लापरवाही बरतने से सर्दी-खांसी, जुकाम, बुखार और पाचन संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में मौसम के अनुसार आहार अपनाकर शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान रखा जा सकता है। यह कहना है कि नरसिंहपुर की आहार विशेषज्ञ मनीषा नेमा का। वे कहतीं हैं कि सर्दी के मौसम में शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा और मजबूत रोग-प्रतिरोधक क्षमता की आवश्यकता होती है। इसके लिए भोजन में गर्म तासीर और पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करना जरूरी है।
गर्म और ताजा भोजन पर दें ध्यान
आहार विशेषज्ञ बताती हैं कि सर्दियों में ताजा और गर्म भोजन पाचन को मजबूत रखता है। दाल, सब्जी, रोटी, चावल और सूप जैसे व्यंजन शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं। ठंडा या बासी भोजन इस मौसम में नुकसानदायक हो सकता है।
हरी सब्जियां और मौसमी फल हैं जरूरी
पालक, मेथी, सरसों, गाजर, मटर और चुकंदर जैसी सब्जियां विटामिन और खनिजों से भरपूर होती हैं। वहीं आंवला, संतरा, अमरूद और सेब जैसे फल शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं।
गुड़ और खजूर से मिलती है प्राकृतिक ऊर्जा
मनीषा नेमा के अनुसार सर्दियों में गुड़ और खजूर का सेवन विशेष रूप से लाभकारी होता है। गुड़ शरीर को गर्मी देता है और पाचन को बेहतर बनाता है, जबकि खजूर आयरन और प्राकृतिक शर्करा का अच्छा स्रोत है। सीमित मात्रा में इनका सेवन कमजोरी दूर करने और शरीर को ऊर्जा देने में सहायक होता है।
मेवे और बीज रखें आहार में शामिल
बादाम, अखरोट, मूंगफली, तिल और अलसी जैसे मेवे व बीज सर्दियों में शरीर को आवश्यक पोषण और गर्मी प्रदान करते हैं। इनका संतुलित सेवन ठंड से बचाव में मदद करता है।
मसालों का संतुलित उपयोग करें
अदरक, लहसुन, हल्दी, काली मिर्च और दालचीनी जैसे मसाले सर्दियों में सर्दी-खांसी से बचाव करते हैं और पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं, लेकिन इनका उपयोग सीमित मात्रा में ही करना चाहिए।
गुनगुना पानी पीना न भूलें
ठंड में प्यास कम लगती है, लेकिन शरीर को पानी की उतनी ही जरूरत होती है। गुनगुना पानी पीना इस मौसम में अधिक फायदेमंद माना जाता है।
किन चीजों से रखें परहेज
अत्यधिक तला-भुना, बहुत ज्यादा मीठा, फास्ट फूड और ठंडे पेय पदार्थ सर्दियों में स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सीधे फ्रिज से निकली चीजों से बचना चाहिए।

आहार विशेषज्ञ मनीषा नेमा के अनुसार यदि सर्दियों में खान-पान संतुलित, पौष्टिक और मौसम के अनुरूप रखा जाए, साथ ही गुड़ और खजूर जैसे पारंपरिक खाद्य पदार्थों को सीमित मात्रा में शामिल किया जाए, तो सर्दी का मौसम बीमारियों से दूर रखकर बेहतर सेहत देने वाला बन सकता है।

