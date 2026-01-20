गन्ने की सूखी पत्तियों से कहीं बिजली तो कहीं बायोफ्यूल बनाने की तैयारी



जिले में अलग.अलग एजेंसियों के माध्यम से फसल अवशेषों का उपयोग किया जा रहा है। कृषि उपसंचालक मौरिस नाथ ने बताया कि बायो ग्रिड इंडिया, कौंडिया नरवाई की खरीद कर उससे बिजली उत्पादन कर रही है। ग्रीन इंडिया बायो फि निश गाडरवारा बेलर से तैयार पेललेट्स बनाकर एनटीपीसी को सप्लाई कर रही है। इसके अलावा इंडिया बायो फ्यूल, मोहपानी क्षेत्र में भी गन्ने की सूखी पत्तियों और अन्य अवशेषों का कलेक्शन किया जा रहा है।

पराली जलाने से मिलेगी स्थायी मुक्ति

इस पहल का सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसानों को पराली और नरवाई जलाने की मजबूरी से मुक्ति मिल रही है। खेतों में आग लगाने से जहां वायु प्रदूषण बढ़ता था, वहीं अब वही अवशेष उपयोगी संसाधन बन रहे हैं। इससे खेतों में आग लगने की घटनाएं कम होंगी और आसपास के गांवों व शहरों में धुएं से होने वाली परेशानी भी घटेगी।