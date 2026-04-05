राजस्व संबंधी समस्याओं का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता से करें,जिला स्तरीय शिविर में प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह ने कहा

Minister Govind Singh Rajput नरसिंहपुर. प्रदेश शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण और जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि जिले में राजस्व संबंधी समस्याओं का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता से करें। हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि हर समस्या का स्थानीय स्तर पर निराकरण करेंगे। अब कोई भी नागरिक को अपनी समस्याओं को लेकर दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आपकी समस्याओं का निराकरण स्थानीय स्तर पर ही पूरा हो, इसके लिए शिविर लगाए जाएंगे और इन शिविरों में सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।

प्रभारी मंत्री राजपूत ने यह बात शनिवार को पीजी कॉलेज नरसिंहपुर के ऑडिटोरियम में आयोजित संकल्प से समाधान अभियान के तहत जिला स्तरीय शिविर में कही। उन्होंने केंद्र एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं को बताया। कहा कि सरकार की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन और नागरिक साथ-साथ चलेंगे, तो इससे योजनाओं का क्रियान्वयन सफल होगा, यह हमें संकल्प लेना होगा। उन्होंने लोगों से जनगणना कार्य में सहयोग करने कहा। उन्होंने इस दौरान विभिन्न विभागों के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी को देखा।