6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

राजस्व संबंधी समस्याओं का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता से करें,जिला स्तरीय शिविर में प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह ने कहा

Minister Govind Singh Rajput नरसिंहपुर. प्रदेश शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण और जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि जिले में राजस्व संबंधी समस्याओं का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता से करें। हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि हर समस्या का स्थानीय स्तर पर निराकरण करेंगे। अब कोई भी [&hellip;]

2 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Apr 05, 2026

प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि जिले में राजस्व संबंधी समस्याओं का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता से करें। हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि हर समस्या का स्थानीय स्तर पर निराकरण करेंगे।

प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह।

Minister Govind Singh Rajput नरसिंहपुर. प्रदेश शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण और जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि जिले में राजस्व संबंधी समस्याओं का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता से करें। हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि हर समस्या का स्थानीय स्तर पर निराकरण करेंगे। अब कोई भी नागरिक को अपनी समस्याओं को लेकर दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आपकी समस्याओं का निराकरण स्थानीय स्तर पर ही पूरा हो, इसके लिए शिविर लगाए जाएंगे और इन शिविरों में सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।
प्रभारी मंत्री राजपूत ने यह बात शनिवार को पीजी कॉलेज नरसिंहपुर के ऑडिटोरियम में आयोजित संकल्प से समाधान अभियान के तहत जिला स्तरीय शिविर में कही। उन्होंने केंद्र एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं को बताया। कहा कि सरकार की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन और नागरिक साथ-साथ चलेंगे, तो इससे योजनाओं का क्रियान्वयन सफल होगा, यह हमें संकल्प लेना होगा। उन्होंने लोगों से जनगणना कार्य में सहयोग करने कहा। उन्होंने इस दौरान विभिन्न विभागों के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी को देखा।

कार्यक्रम में विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल, महेंद्र नागेश, नगरपालिका अध्यक्ष नीरज दुबे ने भी संबोधन दिया। कलेक्टर रजनी सिंह और सीईओ जिला पंचायत गजेन्द्र सिंह नागेश ने अभियान के तहत शिविरों के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति नीलेश काकोडिय़ा व उपाध्यक्षअनीता राजेन्द्र ठाकुर, भाजपा जिला अध्यक्ष रामस्नेही पाठक, एसपी डॉ. ऋषिकेश मीना, एसीईओ उदय सिंह, एएसपी संदीप भूरिया, डिप्टी कलेक्टर सानू चौधरी व देवंती परते, सीएमओ नीलम चौहान सहित अन्य जनप्रतिनिधि, हितग्राही और नागरिक मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Apr 2026 12:31 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / राजस्व संबंधी समस्याओं का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता से करें,जिला स्तरीय शिविर में प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह ने कहा

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शहर में खुले ट्रांसफार्मर बन रहे जानलेवा खतरा, जिम्मेदार बेपरवाह

Open transformers in the city
नरसिंहपुर

निजी स्कूलों पर सख्ती, बोर्ड पर प्रदर्शित करनी होगी उपयोग लाई जा रही सामग्री की सूची, पुस्तक परिवर्तन पर रोक

जिले में निजी स्कूलों की मनमानी नकेल कसने प्रशासन ने निर्देश तो जारी कर दिए हैं लेकिन इन निर्देशों का कितना पालन हो रहा है, इसकी निगरानी सक्रियता से शुरू नहीं हो सकी है।
नरसिंहपुर

खेतों में रखीं फसलों पर संकट की बारिश, कई गांवों में ओले गिरे, जिले में बिगड़े मौसम ने रोके कामकाज

शनिवार की सुबह और शाम को गरज-चमक के साथ कई स्थानों पर बारिश हुई। वहीं गाडरवारा तहसील के ग्राम बसुरिया व बरेली कठौतिया, पलेरा, रहमा, बेलखेड़ी, बैरागढ़, पोड़ी में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई।
नरसिंहपुर

सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी गढ़ रहे उद्यमशीलता की नई संस्कृति

विद्यार्थी गढ़ रहे उद्यमशीलता की नई संस्कृति
नरसिंहपुर

तीखी धूप में सिलेंडर के लिए खत्म नहीं हो रही लाइन, उपभोक्ता परेशान, कोयले की मांग बढ़ी

जिले में घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को लेकर स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हो सकी है। प्रशासन भले ही पर्याप्त और सुचारू आपूर्ति के दावे कर रहा हो, लेकिन जमीनी हालात इसके उलट नजर आ रहे हैं।
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.