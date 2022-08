बंगाल के कूचबिहार में बड़ा हादसा, करंट लगने से 10 लोगों की मौत

10 लोगों की मौत 19 घायल

कूचबिहार में रविवार देर रात जलपेश जा रहे 10 शिव भक्तों की करंट लगने से मौत हो गई। हादसे के बाद पिकअप का ड्राइवर फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि वाहन में डीजे लगा था। इसमें ही जेनरेटर रखा था। जेनरेटर के वायर में शॉर्ट सर्किट होने से वाहन में करंट दौड़ गया। इसके बाद पिकअप में सवार यात्री चपेट में आ गए। 10 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 19 लोग जख्मी हो गए हैं।





West Bengal | 10 people died & others got injured when the vehicle in which they were traveling got electrocuted in Cooch Behar.Preliminary inquiry reveals that it might be due to wiring of the generator (DJ system) which was fitted at the rear of the vehicle: Mathabhanga Addl SP pic.twitter.com/m6xhU9DtaG