77 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़, 16 लोग गिरफ्तार

इस ऑपरेशन में वडोदरा, पालनपुर और गोवा समेत कई जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी फर्जी या दूसरों के नाम पर बैंक अकाउंट खोलते थे और उन्हें साइबर अपराध करने वाले गिरोहों को उपलब्ध कराते थे। यही अकाउंट ऑनलाइन ठगी और गेमिंग से जुड़े अपराधों में इस्तेमाल किए जाते थे।