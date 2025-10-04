चार मिनट की वर्चुअल कॉल में नौकरी खत्म, अमरीकी कंपनी ने भारतीय कर्मचारियों को हटाया, एच-1बी वीजा ने बढ़ाई चिंता

एक कर्मचारी ने सोशल मीडिया फोरम रेडिट पर अपना अनुभव साझा करते हुए लिखा कि सुबह 9 बजे वह रोज की तरह लॉगिन हुआ था। 11 बजे सीओओ की ओर से अनिवार्य वर्चुअल मीटिंग का निमंत्रण आया। मीटिंग शुरू होते ही सभी कैमरे और माइक बंद कर दिए गए और अचानक घोषणा हुई, 'भारतीय वर्कफोर्स को हटाया जा रहा है।' सीओओ ने साफ कर दिया कि यह छंटनी प्रदर्शन से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि आंतरिक पुनर्गठन का हिस्सा है। प्रभावित कर्मचारियों को तुरंत ईमेल से सूचना दी गई कि 1 अक्टूबर उनका अंतिम कार्य दिवस होगा।