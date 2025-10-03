बच्चों के सामने काटीं पिता की उंगलियां, दर्जन लोगों ने इस वजह से शख्स को मार -मार कर उतारा मौत के घाट, पढ़ें पूरा मामला

मुंबई में एक शख्स को उसके बच्चों के ही सामने करीब आधा दर्जन लोगों ने मौत के घाट उतार दिया (प्रतीकात्मक तस्वीर)
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक शख्स को उसके नाबालिग बच्चों की आंखों के सामने आधा दर्जन से अधिक हमलावरों ने धारदार हथियारों से हमला कर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान सैयद इमरान शफीक के रूप में हुई है, जो सिल्क मिल कॉलोनी का निवासी था। पुलिस ने तीन संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है, और प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है।
बुधवार रात को सैयद इमरान शफीक अपने दो बच्चों तीन साल के बेटे और 13 साल की बेटी के साथ रेलवे स्टेशन के पास पहुंचा। वे सिल्क मिल कॉलोनी से ऑटो रिक्शा में लौट रहे थे, जब एक कार ने उनके वाहन को रोक लिया। कार से उतरे पांच से छह संदिग्धों ने सैयद पर हमला बोल दिया। उन्होंने शफीक को ऑटो से बाहर खींच और फिर बच्चों के सामने ही क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, संदिग्धों ने शफीक पर धारदार कोयते और चाकू से कई वार किए। बचाव में शफीक ने हथियार छीनने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने पहले उनकी उंगलियां काट दीं, फिर कलाई पर गहरे घाव कर दिए। इसके बाद सिर, गर्दन और छाती पर इतने वार किए गए कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हमलावर घटनास्थल पर शव छोड़कर फरार हो गए, जबकि डरी-सहमी बच्चे वहीं फूट-फूटकर रो रहे थे। स्थानीय लोगों ने हंगामा मचाने पर पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने बताया कि घटना रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे, उड्डाण पुल के पास घटी, जो शहर के व्यस्त इलाकों में से एक है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है, और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। पुलिस ने हत्या के छह घंटे के अंदर ही तीन मुख्य संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें प्रमुख नाम मुजीब डॉन का है, जो स्थानीय अपराध जगत में कुख्यात है। उसके खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें धमकी, मारपीट और अवैध हथियार रखने के आरोप शामिल हैं। मुजीब के सगे भाई सद्दाम हुसैन मोइनुद्दीन और बहनोई शेख इरफान शेख सुलेमान भी गिरफ्त में हैं।
पुलिस को शक है कि यह हत्या गैस सिलेंडर के अवैध व्यापार को लेकर चली आ रही दुश्मनी का नतीजा है। शफीक भी इसी धंधे में लिप्त था, और दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। पुलिस का मानना है कि अन्य फरार संदिग्धों को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा।
