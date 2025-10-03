बच्चों के सामने काटीं पिता की उंगलियां, दर्जन लोगों ने इस वजह से शख्स को मार -मार कर उतारा मौत के घाट, पढ़ें पूरा मामला

पुलिस ने बताया कि घटना रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे, उड्डाण पुल के पास घटी, जो शहर के व्यस्त इलाकों में से एक है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है, और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। पुलिस ने हत्या के छह घंटे के अंदर ही तीन मुख्य संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें प्रमुख नाम मुजीब डॉन का है, जो स्थानीय अपराध जगत में कुख्यात है। उसके खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें धमकी, मारपीट और अवैध हथियार रखने के आरोप शामिल हैं। मुजीब के सगे भाई सद्दाम हुसैन मोइनुद्दीन और बहनोई शेख इरफान शेख सुलेमान भी गिरफ्त में हैं।