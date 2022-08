Aadhaar Voter ID Link: चुनाव आयोग आज से शुरू कर रहा आधार और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने का अभियान! जानें आसान प्रोसेस

भारतीय चुनाव आयोग आज से मतदाता पहचान (आईडी) कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए एक अभियान शुरू कर रहा है। आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को 1 अगस्त से यह अभियान चलाने को कहा है। इसके तहत बूथ स्तर के अधिकारी घर-घर जाकर लोगों की जानकारी एकत्र करेंगे।

भारत का चुनाव आयोग आज यानी 1 अगस्त 2022 से आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने का खास अभियान शुरू कर रहा है। इस अभियान के जरिए चुनाव आयोग देश भर की मतदाता सूची को आधार से जोड़ेगा। हालांकि, यह मुहिम पूरी तरह से स्वैच्छिक होगी। यानी कोई भी व्यक्ति अपने वोटर कार्ड को आधार से लिंक कराने या नहीं कराने के लिए स्वतंत्र होगा। इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति का आवेदन न तो निरस्त होगा और न ही वोटर लिस्ट से उसका नाम हटाया जाएगा। चुनाव आयोग के मुताबिक इसे लेकर एक विशेष फार्म तैयार कराया गया है। इसके जरिए यह जानकारी ली जाएगी।

