हार्दिक पटेल पर AAP की नजर, कांग्रेस से नाराजी के बीच दिया पार्टी में आने का न्योता

हार्दिक पटेल के बयान के बाद गुजरात की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। दरअसल हार्दिक पटेल ने अपनी ही पार्टी कांग्रेस को लेकर पिछले दिनों बड़ा बयान दे दिया था। इससे अटकलें लगाई जाने लगीं कि हार्दिक कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से नाराज है। हार्दिक की इसी नाराजगी का फायदा उठाने की कोशिश में अब आम आदमी पार्टी जुट गई है।

अपनी ही पार्टी में हाशिए पर रख दिए जाने से नाराज हार्दिक पटले ने गुजरा का सियासी पारा हाई कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि, कांग्रेस में मेरी स्थिति उस नए नवेले दूल्हे जैसी हो गई है, जिसकी नसबंदी करा दी गई हो। हार्दिक पटेल के इस बयान की सोशल मीडिया से लेकर सियासी हलकों तक चर्चा हो रही है। उनके इस बायन से ये अटकलें भी तेज हो गई है कि वे कांग्रेस आलाकमान से नाराज हैं और जल्द ही पार्टी छोड़ सकते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ गई। कांग्रेस से नाराजगी के बीच आम आदमी पार्टी ने हार्दिक पटेल को आप में शामिल होने का न्योता दे दिया है।

Aam Aadmi Party Offers To Hardik Patel to Join AAP If He Is Not liking Congress In Gujarat