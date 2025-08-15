एक्टर दर्शन और प्रज्वल रेवन्ना की जेल में मनमानी, स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने से किया मना

फैन मर्डर केस में दर्शन और उनके साथियों को रिमांड पर भेज दिया गया है और उन्हें कैदी नंबर भी दे दिए गए है। दर्शन को 7314 नंबर मिला है। इस मामले की पहली आरोपी और दर्शन की साथी पवित्रा गौड़ा को 7313 नंबर मिला है। दर्शन और बाकी तीनों आरोपियों को एक ही बैरक में रखा गया है। बता दे कि जब इससे पहले दर्शन को गिरफ्तार किया गया था तो उनके कई फैंस ने उनके कैदी नंबर के टैटू बनवाए थे। इस मामले को लेकर काफी विवाद हुआ था और ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किए गए थे।