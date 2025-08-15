Patrika LogoSwitch to English

एक्टर दर्शन और प्रज्वल रेवन्ना की जेल में मनमानी, स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने से किया मना

जेल में बंद एक्टर दर्शन और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने बेंगलुरु सेंट्रल जेल में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा नहीं लिया। सूत्रों के अनुसार, दोनों फिलहाल डिप्रेशन में है, जिसके चलते वह कार्यक्रम में नहीं आए।

भारत

Himadri Joshi

Aug 15, 2025

Actor Darshan and Prajwal Revanna
जेल में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के समारोह में हिस्सा लेने से एक्टर दर्शन और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने किया मना (फोटो - आईएएनएस)

जेल की सजा काट रहे कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना बेंगलुरु सेंट्रल जेल में आयोजित 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग नहीं लिया। दर्शन को गुरुवार को एक फैन की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है, वहीं रेवन्ना को इसी महीने की शुरुआत में अश्लील वीडियो और बलात्कार के मामले में सजा सुनाई गई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इन दोनों ने ही जेल में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया।

रेवन्ना काट रहे आजीवन कारावास की सजा

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत रद्द किए जाने के बाद दर्शन को गुरुवार (14 अगस्त) को गिरफ्तार किया गया है। जबकि पूर्व पीएम एच.डी. देवेगौड़ा का पोता प्रज्वल रेवन्ना एक साल से अधिक समय से जेल में हैं। 1 अगस्त को विशेष अदालत ने रेवन्ना को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सूत्रों के अनुसार यह दोनों ही फिलहाल डिप्रेशन में है और इसी के चलते वह कार्यक्रम में नहीं आए और अपने बैरक में ही रहे। सूत्रों से यह भी पता चला है कि गिरफ्तारी के बाद से दर्शन सोए नहीं है।

दर्शन और उनके साथी एक ही बैरक में

फैन मर्डर केस में दर्शन और उनके साथियों को रिमांड पर भेज दिया गया है और उन्हें कैदी नंबर भी दे दिए गए है। दर्शन को 7314 नंबर मिला है। इस मामले की पहली आरोपी और दर्शन की साथी पवित्रा गौड़ा को 7313 नंबर मिला है। दर्शन और बाकी तीनों आरोपियों को एक ही बैरक में रखा गया है। बता दे कि जब इससे पहले दर्शन को गिरफ्तार किया गया था तो उनके कई फैंस ने उनके कैदी नंबर के टैटू बनवाए थे। इस मामले को लेकर काफी विवाद हुआ था और ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किए गए थे।

Updated on:

15 Aug 2025 05:25 pm

Published on:

15 Aug 2025 05:23 pm

Hindi News / National News / एक्टर दर्शन और प्रज्वल रेवन्ना की जेल में मनमानी, स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने से किया मना

