5 साल पहले मंदिर आई युवती से पुजारी को हो गया था प्रेम, फिर 30 महीने पुलिस संग चली गुत्थमगुत्थी-अब रचाई शादी

आज सुजीत ढंग से सुन नहीं सकते हैं क्योंकि केरल पुलिस के लोगों ने एक बार उन्हें इतनी बुरी तरह टॉर्चर किया था कि उनकी सुनने की क्षमता पर असर पड़ा। घटना कुन्नमकुलम पुलिस स्टेशन की है, जहां 5 अप्रैल 2023 को 5 पुलिस वालों ने उन्हें बुरी तरह से मारा-पीटा था। सुजीत का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने पुलिसवालों को मासूम छात्रों को परेशान करने से टोका भर था। इस पर पुलिसवालों का इगो हर्ट हो गया और उन्होंने छात्रों को छोड़ सुजीत को उठा लिया। उसके बाद थाने में लाकर थर्ड डिग्री से भी बुरा टॉर्चर किया। इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की ओर से जोरदार प्रदर्शन हुआ था। आला अधिकारियों को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा था और सभी पुलिसवाले सस्पेंड कर दिए गए।