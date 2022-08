नीतीश के NDA छोड़ने के बाद पी चिदंबरम ने बीजेपी पर किया हमला, ट्वीट करके कही ये 6 बातें

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद बिहार में जनता दल यूनाइटेड (JDU) और NDA के बीच गठबंधन के टूटने की आधिकारिक घोषणा भी हो गई है। इसके बाद कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने 6 बातें कहीं।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी से किनारा करते हुए NDA (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) से गठबंधन तोड़ दिया है, जिसके बाद बिहार में आज नई सरकार बनेगी। BJP से नाता तोड़ने के बाद नीतीश कुमार आज राजद, कांग्रेस, लेफ्ट सहित सात पार्टियों के समर्थन से नई सरकार बनाने जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज दोपहर 2 बजे राजभवन में नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नीतीश कुमार के साथ ही तेजस्वी यादव के भी शपथ ले सकते हैं। इस शपथ के बाद बिहार में एक बार फिर से चाचा (नीतीश कुमार) और भतीजे (तेजस्वी यादव) की सरकार बनेगी।

After Nitish left NDA, P Chidambaram attacked BJP and said these 6 things by tweeting