1 सिंतबर से वॉशिंगटन डीसी नहीं जाएंगे एयर इंडिया के विमान, एयरलाइन कंपनी ने किया ऐलान

इसके पीछे का मुख्य कारण एयर लाइन में विमानों की अस्थायी कमी बताया जा रहा है। कंपनी ने पिछले महीने ही अपने 26 बोइंग 787-8 विमानों का आधुनिक तकनीक के हिसाब से रीफिट करने का काम शुरु किया है। इसके चलते लंबे समय तक एयरलाइन के कई विमान सेवा में नहीं रहेंगे। यह प्रक्रिया 2026 के अंत तक जारी रहेगी और इसका उद्देश्य यात्रियों को बेहतर अनुभव देना है। इसके साथ ही पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र भी अब बंद हो गए है जिसके चलते लंबी दूरी की उड़ानों का रूट लंबा और जटिल हो गया है। इससे संचालन की दिक्कतें अधिक बढ गई हैं।