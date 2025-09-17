आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसा, सात लोगों की मौके पर मौत

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने हादसे की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और प्रशासन पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है।