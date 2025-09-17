आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसा, सात लोगों की मौके पर मौत

आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसे में सात लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। यह हादसा संंगम मंडल के पेरुमन के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ, जब एक तेज रफ्तार टिपर लॉरी ने गलत दिशा से आते हुए एक कार को टक्कर मार दी।
रिपोर्ट्स के अनुसार, कार नेल्लोर से कडपा की ओर जा रही थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, और इसमें सवार सभी सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक नाबालिग बच्चा भी शामिल है।
पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में पता चला कि टिपर लॉरी गलत दिशा में तेज गति से चल रही थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने टिपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है।
मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने हादसे की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और प्रशासन पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है।