Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसा, सात लोगों की मौके पर मौत

Andhra Pradesh Road Accident: आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में भीषण सड़क हादसे में सात लोगों की मौत हो गई।

अमरावती 

Devika Chatraj

Sep 17, 2025

accident
आंध्र प्रदेश में सड़क हादसे में सात लोगों की मौत (File Photo)

आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसे में सात लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। यह हादसा संंगम मंडल के पेरुमन के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ, जब एक तेज रफ्तार टिपर लॉरी ने गलत दिशा से आते हुए एक कार को टक्कर मार दी।

सातों लोगों की मौके पर मौत

रिपोर्ट्स के अनुसार, कार नेल्लोर से कडपा की ओर जा रही थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, और इसमें सवार सभी सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक नाबालिग बच्चा भी शामिल है।

मौके पर जांच शुरू

पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में पता चला कि टिपर लॉरी गलत दिशा में तेज गति से चल रही थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने टिपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है।

CM ने जताया शोक

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने हादसे की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और प्रशासन पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident

accident death

Published on:

17 Sept 2025 05:04 pm

Hindi News / National News / आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसा, सात लोगों की मौके पर मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.