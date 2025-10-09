बहन का रेप करने वाले भाई को मिली उम्र कैद की सजा, कोर्ट ने इसे बताया पाप

युपिआ के पापुम पारे ज़िला अदालत के सेशन जज हिरेंद्र कश्यप ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(f) के तहत दोषी ठहराया है, जो कि किसी विश्वास पात्र द्वारा रेप किए जाने के मामलों से संबंधित है। कोर्ट ने यह पाया कि आरोपी जो कि पीड़ित का बड़ा भाई होने के नाते एक भरोसे के पद पर था उसने पीड़िता के साथ बेरहमी से रेप किया है। अदालत ने इस अपराध को राज्य के सामाजिक संदर्भ में दुर्लभतम से दुर्लभ अपराधों में से एक बताया है। जज ने यह फैसला सुनाते हुए कहा, यह अपराध न केवल पीड़ित के ख़िलाफ़ एक जुर्म है, बल्कि एक नैतिक और सामाजिक जुर्म भी है जो परिवार की पवित्रता और सांस्कृतिक मूल्यों की जड़ पर वार करता है।