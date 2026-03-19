झटका देकर BJP में आए कद्दावर नेता तो कांग्रेस ने भी चली गजब चाल, बेटे को दिया टिकट तो खरगे तक पहुंच गई चिट्ठी!

प्रतीक बोरदोलोई के बारे में पूछे जाने पर पिता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उसे मेरे पुराने विधानसभा क्षेत्र, मार्घेरिटा से टिकट दिया था। वह असम में मेरा गृह नगर है। लेकिन, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है। आजकल, वह मुझसे ज्यादा बात नहीं करता।