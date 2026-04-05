चंडीगढ़ BJP ऑफिस पर ग्रेनेड हमले का खुलासा: पंजाब पुलिस ने 5 गुर्गों को दबोचा, ISI और पुर्तगाल कनेक्शन

Attack on Chandigarh BJP office: चंडीगढ़ के सेक्टर-37 स्थित बीजेपी कार्यालय के बाहर हुए ग्रेनेड हमले के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने चंडीगढ़ पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाकर इस मामले में शामिल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में इस हमले के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और विदेश में बैठे हैंडलर्स से जुड़े होने की बात सामने आई है।