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चंडीगढ़ BJP ऑफिस पर ग्रेनेड हमले का खुलासा: पंजाब पुलिस ने 5 गुर्गों को दबोचा, ISI और पुर्तगाल कनेक्शन

Attack on Chandigarh BJP office: चंडीगढ़ BJP कार्यालय पर ग्रेनेड हमले के मामले में पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 आरोपी गिरफ्तार, ISI और विदेश कनेक्शन का खुलासा।

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भारत

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Rahul Yadav

Apr 04, 2026

Attack on Chandigarh BJP office

Attack on Chandigarh BJP office (Image: IANS)

Attack on Chandigarh BJP office: चंडीगढ़ के सेक्टर-37 स्थित बीजेपी कार्यालय के बाहर हुए ग्रेनेड हमले के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने चंडीगढ़ पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाकर इस मामले में शामिल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में इस हमले के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और विदेश में बैठे हैंडलर्स से जुड़े होने की बात सामने आई है।

5 आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बलविंदर लाल उर्फ शमी, जसवीर सिंह उर्फ जस्सी, चरणजीत सिंह उर्फ चन्नी, रुबल चौहान और मनदीप उर्फ अभिजोत शर्मा के रूप में हुई है। इनके कब्जे से एक हैंड ग्रेनेड, .30 बोर जिगाना पिस्टल और गोला-बारूद बरामद किया गया है।

ISI और विदेश से जुड़े तार

जांच में सामने आया है कि यह पूरा मॉड्यूल पाकिस्तान की ISI के समर्थन से काम कर रहा था। इसके अलावा, पुर्तगाल और जर्मनी में बैठे विदेशी हैंडलर्स से इन्हें निर्देश मिल रहे थे। पुलिस के अनुसार, आरोपी एक सुनियोजित नेटवर्क का हिस्सा थे, जिसमें कई उप-मॉड्यूल और सहयोगी शामिल थे।

साजिश का पूरा नेटवर्क सक्रिय

अधिकारियों के मुताबिक, आरोपियों ने हथगोले और हथियारों की खेप को कई चरणों में ट्रांसपोर्ट किया था। यह खेप अलग-अलग लोगों के जरिए अंतिम हमलावरों तक पहुंचाई गई। बताया जा रहा है कि पूरी साजिश को विदेश में बैठे हैंडलर्स के निर्देश पर अंजाम दिया गया।

मुख्य आरोपी की पहचान, जांच जारी

पुलिस ने इस हमले में शामिल दो मुख्य आरोपियों की पहचान भी कर ली है। हालांकि वे अभी फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।

3 अप्रैल को दर्ज हुई FIR

इस मामले में मोहाली में 3 अप्रैल को शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1)(बी) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और आगे और खुलासे हो सकते हैं।

फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। शुरुआती जांच से यह साफ है कि यह हमला एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था, जिसके पीछे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क सक्रिय था।

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Published on:

04 Apr 2026 09:37 pm

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