मौसम विभाग की चेतावनी, उत्तर भारत के कई राज्यों में ओलावृष्टि का अलर्ट, तेज हवा के साथ होगी बारिश

Weather Update: उत्तर भारत का मौसम इन दिनों पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है। मार्च में जहां गर्मी धीरे-धीरे पैर पसार रही थी, वहीं अप्रैल की शुरुआत में ही मौसम ने करवट ले ली है। इसकी वजह है एक के बाद एक सक्रिय हुए दो पश्चिमी विक्षोभ, जिनकी वजह से कई राज्यों में बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि देखने को मिल रही है। बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं किसानों के लिए यह मुसीबत बन गई है। कई इलाकों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, खासकर उन जगहों पर जहां ओले गिरे हैं।