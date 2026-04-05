US-Israel-Iran-War: डोनाल्ड ट्रंप के ‘डेडलाइन’ के बाद नरम पड़ा ईरान? अब ओमान की तरफ से मिला ये संकेत

Iran-Oman on Hormuz Strait: ईरान पर 28 फरवरी को हुए अमेरिका-इजरायल के हमले के बाद कई देशों को ऊर्जा संकट से जूझना पड़ रहा है। इसका असर न केवल वैश्विक ऑयल मार्केट पर पड़ रहा है, बल्कि होर्मुज स्ट्रेट में तेल-गैस के जहाजों की सीमित आवाजाही के कारण कई देशों को घरेलू स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच, रविवार को होर्मुज स्ट्रेट खोलने के संबंध में एक अच्छी खबर सामने आई है।