जमीन में धांधली और विदेशी पासपोर्ट रखने का आरोप, कांग्रेस ने कहा- सरकार बनी तो सीएम को जेल भेजेंगे

उन्होंने मुख्यमंत्री की तुलना जंगल में डरे हुए हिरण से करते हुए कहा कि जैसे हिरण हर समय चौकन्ना रहता है और डरता है कि शेर उसे पकड़ लेगा, वैसे ही मुख्यमंत्री भी न तो चैन से सोते हैं और न ही शांत रहते हैं, बल्कि लगातार इधर-उधर देखते और बयान देते रहते हैं। लेकिन कभी न कभी वह हमारे हाथ लगेंगे, और अंत में चेतावनी दी कि जब ऐसा होगा तो उनकी उछल-कूद बंद हो जाएगी, उन्हें असम की जनता और कांग्रेस नेताओं से माफी मांगनी पड़ेगी, हालांकि माफी से कुछ नहीं होगा क्योंकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी और हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं।