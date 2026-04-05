ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अब तक 2300 JASSM-ER मिसाइलें दागीं, क्या है इसकी खासियत? आसमान में उड़ रहे B2 बॉम्बर्स

अमेरिका और उसके सहयोगी अब अपनी रणनीति में बदलाव करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में B-52 बॉम्बर्स को सीधे ईरान के ऊपर उड़ाया गया। इसके साथ ही सस्ते JDAM बमों का इस्तेमाल भी बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, इस युद्ध में अमेरिका को नुकसान भी हुआ है, जिसमें F-15E फाइटर जेट और A-10 अटैक एयरक्राफ्ट गिराए जाने की खबरें शामिल हैं। ईरान ने भी बड़ी संख्या में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी हैं, जिससे डिफेंस सिस्टम पर भारी दबाव बना हुआ है। अमेरिका और उसके सहयोगी अब अपनी इसके साथ ही सस्ते बमों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है।