Iran War: बिहार पहुंचे थे ईरानी सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि, हॉर्मुज को लेकर दे दिया एक और बड़ा बयान

पश्चिम एशिया संघर्ष में पाकिस्तान की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा- इस युद्ध में उनकी कोई भूमिका नहीं है। पाकिस्तान के माध्यम से ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत की बात सच नहीं थी, क्योंकि वे (अमेरिका) केवल तेल की कीमतों में हो रही वृद्धि को रोकना चाहते थे। वे तो बस कुछ देशों का इस्तेमाल करना चाहते थे।