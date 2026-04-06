Iran के विदेश मंत्री अब्बास अराघची का एस. जयशंकर को आया फोन, होर्मुज को लेकर निकला कोई हल!

भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची का फोन आया। मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। हालांकि, भारतीय विदेश मंत्री ने बातचीत का पूरा ब्यौरा नहीं बताया। सामरिक मामलों के जानकारों का कहना है कि यह बातचीत पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हुई है, खासकर होर्मुज स्‍ट्रेट के आसपास, जो तेल परिवहन का एक अहम वैश्विक मार्ग है। इस क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं और कई पक्षों की ओर से तीखी बयानबाजी हो रही है, जिससे एक बड़े संघर्ष की आशंकाएं बढ़ गई हैं।