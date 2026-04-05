Middle East Tensions: अमेरिका ने F-15 पायलट को रेस्क्यू कर बचाया, लेकिन ईरान ने एक और US एयरक्राफ्ट को मार गिराया

F-15E US pilot Rescue in Iran: ईरान की धरती से भले ही अमेरिका अपने पायलट को रेस्क्यू करने में कामयाब हो गया है, लेकिन उसे इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी है। यह रेस्क्यू ऑपरेशन अमेरिका और उसकी स्पेशल फोर्सेज के लिए आसान नहीं रहा। इसकी पुष्टि ईरान की ओर से भी होती है। दरअसल, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि F-15 फाइटर जेट के चालक के बचाव अभियान में शामिल एक और अमेरिकी एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया है। स्थानीय मीडिया में खेत में उठते हुए धुएं की तस्वीर भी साझा की गई है।